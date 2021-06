Cuffie Bluetooth a soli 16€: economiche e SPAZIALI

Sei in cerca di un paio di cuffie Bluetooth? Quelle prodotto da BCmaster sono in offerta su Amazon a soli 16,14€. Il prezzo di listino viene reso più favorevole da uno sconto del 19% che rende l'acquisto un'ottima occasione d'acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Cuffie Bluetooth: perché acquistare questo modello

Le cuffie Bluetooth oggi in offerta si presentano semplici, minimali e comunque eleganti grazie alla loro colorazione nera. Sono caratterizzate da una dimensione ridotta che le rende quasi invisibili quando utilizzate.

Appartengono alla tipologia In Ear, in modo particolare sono dotate di punte auricolari in silicone che garantiscono stabilità quando indossate. Sono state sviluppate per risultare confortevoli e non recare fastidio neanche dopo un utilizzo intenso e protratto nelle ore.

All'interno si trovano degli altoparlanti di qualità capaci di riprodurrei i suoni in modo nitido e fedele. L'intera riproduzione è aiutata dal Bluetooth 5.0, il quale mantiene la connessione stabile e a bassa latenza per un ascolto piacevole e senza interruzioni.

Sono sensibili al tocco, ciò significa che sfiorando la loro superficie è permesso gestire la riproduzione musicale. Inoltre il loro essere certificate IPX5 permette di utilizzarle durante gli allenamenti in quanto resistenti ad acqua e sudore.

Infine, la batteria vanta un'autonomia di 25 ore complessive se considerata la custodia di ricarica. Le cuffie, da sole, vantano una riproduzione continua d 5 ore.

Puoi acquistare le cuffie Bluetooth di BCmaster a soli 16,14€ su Amazon e nella colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite per i clienti idonei e per chi opta per la spedizione presso punti di ritiro.