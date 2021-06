Cuffie Bluetooth: grazie al doppio sconto sono tue a meno di 20€

Le cuffie Bluetooth di BCMASTER sono in promozione su Amazon a soli 17,49€. Il ribasso del 15% rende il prezzo di listino già conveniente, ma il coupon da 8,00€ da attivare all'acquisto cambia tutto.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

BCMASTER: cosa sapere su queste cuffie Bluetooth

Le cuffie Bluetooth sono un accessorio ormai diventato indispensabile: comode e utilizzabili ovunque si vada, consentono di avere tutto sotto controllo senza l'ingombro dei fili. Il modello prodotto da BCMASTER si presenta con un articolo degno di nota e che molti utenti hanno apprezzato.

Disponibili in colorazione bianca, appartengono al range di cuffie In Ear non dotate di punte in silicone. Si adattano perfettamente a ogni tipo di padiglione auricolare e risultano salde una volte indossate.

Al loro interno gli altoparlanti svolgono un lavoro egregio e rendono la riproduzione musicale degna di nota. Inoltre non mancano i microfoni che consentono all'utente di poter parlare al telefono senza difficoltà.

Sono controllabili mediante controlli touch sulla loro superficie e una volta accoppiati con lo smartphone o computer, si ricollegano automaticamente all'apertura della custodia di ricarica.

La batteria, in conclusione, concede un'autonomia complessiva di 20 ore di riproduzione se si considera la custodia. In solitaria, invece, le cuffie consentono un ascolto prolungato di 4 ore. Non manca all'appello la ricarica rapida.

Le true wireless sono altresì resistenti all'acqua IPX5.

Puoi acquistare le cuffie Bluetooth di BCMASTER su Amazon a soli 17,49€. Acquistale oggi e se sei abbonato a Prime, ricevile in appena 48 ore. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per chi opta per le spedizioni presso punto di ritiro.

Attiva il coupon di 8,00€ per ottenere l'extra sconto in carrello, la promozione è valida fino al 29 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.