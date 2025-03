Cuffie bluetooth Soundcore: col DOPPIO SCONTO Amazon risparmi tantissimo

Le Soundcore by Anker Q30 sono delle ottime cuffie bluetooth che ti garantiscono un’eccellente qualità sonora con cancellazione attiva del rumore, una batteria che dura fino a 40 ore e diverse funzionalità interessanti. Attivando il coupon sconto che trovi in pagina puoi sbloccare una doppia offerta che ti permette di pagarle su Amazon solo 52,49 euro invece di 79,99.

Soundcore by Anker Q30: perché sono delle cuffie bluetooth eccezionali

Le cuffie in questione sono dotate di driver da 40mm e certificazione Hi-Res Audio per sentire ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti: i diaframmi in seta, flessibili e altamente reattivi, sono perfetti per riprodurre bassi potenti e acuti cristallini, estendendo il suono fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza.

A questo si aggiunge la cancellazione attiva del rumore ibrida per isolarti completamente dai suoni esterni. I doppi microfoni di rilevamento catturano e filtrano fino al 95% del rumore ambientale a bassa frequenza, per garantire un ascolto puro e cristallino. Puoi anche scegliere di personalizzare la cancellazione del rumore scegliendo fra tre modalità diverse: Mezzi, che riduce il rumore dei motori; Esterni, perfetta per abbattere il rumore di traffico e vento; e Interni, per uffici affollati o ambienti con vociare di sottofondo.

Non solo suono di qualità, ma anche chiamate eccellenti grazie alla combinazione di due microfoni e di un algoritmo avanzato di riduzione del rumore che rende la tua voce sempre chiara, anche in ambienti rumorosi.

Infine, capitolo autonomia: con queste cuffie potrai ascoltare la tua musica per ben 40 ore in modalità di cancellazione attiva del rumore, mentre con la modalità standard puoi arrivare fino a 60 ore di ascolto. E grazie alla ricarica veloce, 5 minuti sono sufficienti per aggiungere fino a 4 ore.

Comode, leggere, versatili e potenti: le Soundcore Q30 sono perfette per ogni situazione ed esigenza. Applica il coupon sconto e pagale soltanto 52,49 euro invece di 79,99.