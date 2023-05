Cuffie Bose in super offerta Amazon al prezzo più basso di sempre

Le cuffie Bose sono tra le più apprezzate dagli appassionati di musica e dai professionisti del suono, grazie alla loro capacità di offrire un’esperienza acustica eccezionale in qualsiasi situazione.

Allora, se stai cercando delle cuffie wireless con riduzione del rumore di alta qualità, non perdere questa occasione imperdibile: le Bose Quietcomfort 45 sono disponibili su Amazon a soli 229,95 euro, il loro minimo storico assoluto. Risparmi il 27% sul prezzo di listino di 349,95 euro e hai la consegna gratuita.

Cuffie Bose Quietcomfort 45: potenti, comode e durano a lungo

Le Bose Quietcomfort 45 sono delle cuffie over-ear che ti offrono il perfetto equilibrio tra silenzio, comfort e suono. Grazie alla tecnologia Bose, queste cuffie utilizzano dei microfoni per misurare, confrontare e contrastare i rumori esterni, cancellandoli con il segnale opposto. Puoi scegliere tra la modalità Quiet per la riduzione completa del rumore o la modalità Aware per ascoltare il mondo esterno con le tue cuffie e goderti la musica rimanendo consapevole dell’ambiente circostante.

Queste cuffie puntano a stupirti con la loro alta fedeltà audio, grazie all’architettura acustica TriPort che offre un suono profondo e pieno. L’Active EQ con ottimizzazione in base al volume ti garantisce sempre prestazioni audio bilanciate, con bassi uniformi a volume ridotto e musica sempre nitida ad alto volume.

E poi sono talmente comode da poter essere indossate tutto il giorno, grazie al design leggero e alla morbida imbottitura. Hanno una batteria che dura fino a 24 ore con una sola ricarica e si collegano facilmente al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth. Inoltre, hanno un microfono integrato per chiamate chiare e per usare assistenti vocali come Alexa o Google Assistant.

Non lasciarti scappare questa offerta esclusiva di Amazon: acquista ora le tue Bose Quietcomfort 45 ad un prezzo incredibile e immergiti nel mondo del suono senza distrazioni.

