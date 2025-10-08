Cuffie Bose QuietComfort SC: cancellazione rumore leggendaria a prezzo shock su Amazon

Le Cuffie Bose QuietComfort SC sono perfette per chi cerca la qualità elevata unita a tutta la libertà senza filo. Essendo Wireless e Bluetooth 5.1 hai una connessione perfetta e stabile, perfetta per un suono sempre senza ritardi e a bassissima latenza. Oggi le trovi in offerta shock su Amazon. Ordinale ora a soli 179,95 euro, invece di 289,95 euro.

Dotate di Cancellazione del Rumore leggendaria e personalizzabile, queste cuffie assicurano un isolamento senza precedenti da ciò che ti circonda. Le indossi e sei subito nel mondo che stai ascoltando. Tutto in una vestibilità comoda e super confortevole. Insomma, un gioiellino per le tue orecchie. Musica, film e gaming saranno pazzeschi.

Le Cuffie Bose QuietComfort SC hanno un’equalizzazione regolabile, così l’ascolto diventa personalizzabile in base a ciò che stai riproducendo. Potrai alzare i bassi, regolare gli alti e bilanciare i toni medi così ottieni il suono più adatto a te. E con il cavo audio opzionale con microfono in linea puoi connetterti anche senza connessione Bluetooth.

La batteria potente arriva fino a 24 ore di autonomia con una singola carica. Grazie al cavo USB-C è facilissimo ricaricare queste cuffie. Con soli 15 minuti di carica ottieni fino a 4 ore di riproduzione. Acquistale subito a soli 179,95 euro, invece di 289,95 euro. È un vero regalo Amazon.