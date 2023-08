Cuffie con microfono sul collo: massima comodità in offerta al 50% su Amazon

Stai cercando delle cuffie comode e funzionali per le tue attività quotidiane? Le cuffie con microfono sul collo sono la soluzione ideale per goderti la massima comodità e libertà di movimento mentre ascolti la tua musica preferita, rispondi alle chiamate e registri audio in modo chiaro e dettagliato.

E se ti dicessimo che puoi ottenerle al 50% di sconto su Amazon? Sì, hai letto bene. Approfitta subito di questa incredibile offerta e scopri tutti i vantaggi delle cuffie con microfono G2 ad un prezzo speciale di soli 24,99 euro invece di 49,99 grazie al codice promozionale da applicare in pagina.

Cuffie con microfono sul collo: comode e in offerta

Le cuffie G2 sono dotate di un microfono wireless appeso al collo, che garantisce una qualità audio eccellente e una riduzione del rumore intelligente. La frequenza di campionamento a 48kHz e la profondità di 16 bit forniscono dettagli ricchi e chiari. Che tu stia registrando audio al telefono o partecipando a videochiamate, il suono sarà sempre nitido e definito.

Con uno stile a collo, queste cuffie sono estremamente comode e leggere. La copertura in gomma morbida le rende resistenti e durevoli, ideali per l’uso quotidiano. Potrai goderti fino a 16 ore di utilizzo con una sola carica, e il sistema è progettato per funzionare per ben 48 ore, perfetto per lunghe sessioni di registrazione o per chi viaggia frequentemente.

La batteria di alta qualità offre fino a 12 ore di chiamate continue con una ricarica completa di soli 60 minuti. Inoltre, i cavi di ricarica indipendenti consentono un standby a lungo termine fino a 120 ore, garantendo che le cuffie siano sempre pronte quando ne hai bisogno.

Grazie al sistema di trasmissione audio stabile fino a 200 metri e un ritardo di soli 0,02, queste cuffie sono perfette anche per le attività di streaming in tempo reale, offrendo un’esperienza senza interruzioni e di alta qualità.

Acquista subito le cuffie con microfono G2 su Amazon al prezzo speciale di 24,99 euro invece di 49,99 grazie al codice promozionale. Goditi la massima comodità e libertà con queste cuffie di alta qualità e scopri un nuovo modo di ascoltare la musica e comunicare con gli altri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.