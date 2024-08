Cuffie CORSAIR HS80 MAX: sconto a tempo LIMITATISSIMO (-16%)

Le cuffie CORSAIR HS80 MAX sono una scelta imperdibile per i veri appassionati di gaming. Disponibili oggi su Amazon con uno sconto del 16%, queste cuffie rappresentano un’occasione unica da cogliere al volo, ma solo per un tempo limitato. Non perdere tempo e acquistale al prezzo speciale di soli 159,99 euro, anziché 189,99 euro.

Cuffie CORSAIR HS80 MAX: un’occasione da prendere al volo

La qualità del suono è il primo elemento che distingue le CORSAIR HS80 MAX. Grazie all’audio wireless a bassa latenza da 2,4 GHz, con una portata fino a 15 metri, puoi immergerti nei tuoi giochi preferiti senza alcuna interruzione. La qualità sonora ad alta fedeltà a 24 bit/96 kHz garantisce un’esperienza audio superiore, raddoppiando la performance rispetto alle altre cuffie da gaming sul mercato. Inoltre, la connettività Bluetooth offre la possibilità di collegare dispositivi mobili e altri accessori, ampliando la versatilità delle cuffie.

Le CORSAIR HS80 MAX sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi. Che tu stia utilizzando un PC, un Mac, una PS5, una PS4 o un dispositivo mobile, queste cuffie ti garantiranno sempre una performance eccellente. La possibilità di passare facilmente dalla connessione wireless a quella Bluetooth rende queste cuffie perfette per qualsiasi situazione, sia che tu stia giocando a casa o che ti trovi in movimento.

Un altro punto di forza delle HS80 MAX è la loro incredibile durata della batteria. Con un’autonomia fino a 65 ore con connessione wireless a 2,4 GHz e fino a 130 ore tramite Bluetooth, puoi goderti lunghe sessioni di gioco senza dover ricaricare frequentemente. Anche con l’illuminazione RGB attivata, l’autonomia rimane impressionante con fino a 24 ore di utilizzo continuo.

Il comfort è fondamentale per i gamer, e le CORSAIR HS80 MAX non deludono. I padiglioni in soffice memory foam e il tessuto traspirante, combinati con un archetto dal design flessibile, garantiscono un comfort straordinario anche durante le sessioni di gioco più lunghe. La struttura rinforzata in alluminio leggero non solo conferisce resistenza, ma anche una durata eccezionale, permettendo anni di gaming competitivo senza compromessi.

Nel pacchetto troverai tutto il necessario per iniziare subito: le cuffie CORSAIR HS80 MAX WIRELESS in un elegante grigio acciaio, un ricevitore USB wireless, un cavo di ricarica USB da 1,8 metri, un foglio di sicurezza e una scheda di garanzia.

Approfitta subito di questa offerta irripetibile e porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore con le cuffie CORSAIR HS80 MAX, oggi al prezzo speciale di soli 159,99 euro.