Cuffie da gaming wireless e multipiattaforma Corsair HS80: sconto a tempo su Amazon (-27%)

Le Corsair HS80 sono delle cuffie wireless da gaming multipiattaforma perfette per avere un audio avvolgente e di qualità per i tuoi giochi preferiti. Oggi sono in offerta su Amazon a soli 109,99 euro invece di 149,99: il prezzo include la spedizione Prime, mentre al checkout è disponibile anche l’opzione per il pagamento a rate.

Cuffie Corsair wireless da gaming: audio immersivo e comfort totale

Le cuffie funzionano con la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS per un audio veloce e senza lag, con il supporto Dolby Atmos su PC che ti permetterà di sentire i rumori di gioco con una precisione tridimensionale.

Merito anche dei driver in neodimio da 50mm che regalano una qualità audio eccezionale, permettendoti di percepire ogni suono, dai passi più leggeri alle esplosioni più potenti. Il microfono omnidirezionale è perfetto per avere una voce chiara e pulita in chat, con un pratico interruttore per il mute e un LED che ti indica quando è attivo.

Dal design ergonomico, sono dotate di padiglioni in memory foam traspirante con archetto flessibile per un massimo comfort dopo ore di utilizzo.

Compatibili con PC, Mac, PS5 e PS4 si adattano a ogni tua esigenza, per un audio impeccabile in qualsiasi situazione. Acquista adesso le cuffie Corsair HS80 a soli 109,99 euro invece di 149,99.