Cuffie Gaming Sennheiser EPOS a soli 39€: BOMBA Amazon

Acquista le Cuffie Gaming Sennheiser EPOS a soli 39,98 euro, invece di 79 euro. Questa offerta incredibile la trovi solo su Amazon. Il prodotto in questione non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni visto che parliamo di un colosso nella produzione di tecnologia del suono. Sennheiser, con queste cuffie, ha realizzato una vera e propria opera d’arte.

Le EPOS GPS 300 offrono suoni di gioco coinvolgenti, con bassi profondi e alti cristallini. In ogni tua missione hai sempre un’acustica chiara e comprensibile. Inoltre, il design è decisamente confortevole. I padiglioni in memory foam si adattano perfettamente assicurandoti un comfort eccellente e un isolamento acustico con i fiocchi. Sono ergonomiche con archetto regolabile.

Cuffie Gaming Sennheiser EPOS: la qualità è in offerta

La qualità è indiscussa con le Cuffie Gaming Sennheiser EPOS GPS 300. Indossale durante le tue lunghe sessioni di gioco. Sono leggere e comode, tanto che te le dimenticherai addosso. Grazie alla pratica rotella del volume sull’auricolare destro effettui regolazioni rapide anche durante il gioco, senza perdere la concentrazione. Il microfono integrato si estende e si regola a piacere assicurando una qualità broadcast.

Mettile subito in carrello a soli 39,98 euro, invece di 79 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.