 Cuffie Gaming Wireless Logitech G435 a 33€? Amazon perde la testa alla Festa Prime
Cuffie Gaming Wireless Logitech G435 a 33€? Amazon perde la testa alla Festa Prime

Amazon ha perso la testa alla Festa delle Offerte Prime: acquista le Cuffie Gaming Wireless Logitech G435 sono in promozione a soli 33€.
Cuffie Gaming Wireless Logitech G435 a 33€? Amazon perde la testa alla Festa Prime
Amazon ha perso la testa alla Festa delle Offerte Prime: acquista le Cuffie Gaming Wireless Logitech G435 sono in promozione a soli 33€.

Amazon ha davvero perso la testa con la Festa delle Offerte Prime. Se sei un gamer dovresti vedere questa promozione incredibile. Le Cuffie Gaming Wireless Logitech G G435 le trovi a un prezzo imperdibile. Mettile in carrello a soli 33 euro, invece di 87,99 euro (prezzo di listino Logitech). Le indossi e sei subito lanciato nel bel mezzo dell’azione.

Ordina ora le Logitech G G435 LIGHTSPEED

Con queste cuffie senza filo puoi ascoltare musica, connetterti con gli amici e giocare a più non posso. Dotate di un microfono da gaming, puoi comunicare con i tuoi amici. Grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED puoi contare su un audio ad altissime prestazioni e su una connettività altamente affidabile. Insomma, delle cuffie pazzesche.

Logitech G G435 LIGHTSPEED Cuffie Gaming Wireless Bluetooth - Cuffie Over Ear Leggere, Microfoni Integrati, Batteria da 18 Ore, Compatibile con Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Smartphone - Nero

Logitech G G435 LIGHTSPEED Cuffie Gaming Wireless Bluetooth - Cuffie Over Ear Leggere, Microfoni Integrati, Batteria da 18 Ore, Compatibile con Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Smartphone - Nero

Inoltre, la lunga durata della batteria durante il gioco ti regala lunghe sessioni per non perderti nulla. Il raggio d’azione è di 10 metri. Dotate di tecnologia Bluetooth a bassa latenza, giochi ad alte velocità anche su dispositivi che non sono il computer, come smartphone e tablet. Inoltre, puoi anche ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi momento.

Logitech G G435 LIGHTSPEED Cuffie Gaming Wireless Bluetooth – Cuffie Over Ear Leggere, Microfoni Integrati, Batteria da 18 Ore, Compatibile con Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Smartphone – Nero

Ordina ora le Logitech G G435 LIGHTSPEED

Le Cuffie Gaming Wireless Logitech G G435 sono leggerissime. Infatti pesano solo 165 grammi rendendole così un dispositivo da utilizzare tutti i giorni e tutto il giorno. Infine, queste cuffie sono state pensate per tutti, anche per le circonferenze craniche più piccole. Acquistale subito a soli 33 euro, invece di 87,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 ott 2025
