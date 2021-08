Cuffie Ibride Soundcore: una garanzia in termini di qualità

Le cuffie Ibride di SoundCore sono disponibili su Amazon a un prezzo eccezionale: attivando il coupon le paghi appena 59,95€. La promozione in corso riesce a ridurre il prezzo di listino di 20 euro, il che non è male. Le ordini e le ricevi a casa in men che non si dica e sempre gratuitamente.

SoundCore: non ti puoi pentire di queste cuffie Ibride

All'apparenza eleganti e ben rifinite, le cuffie ibride SoundCore non ti illudono. Infatti non solo esteticamente curate, ma sono anche tecnicamente avanzate così da rendere il loro utilizzo un vero sogno ad occhi aperti.

Con le imbottiture e i loro padiglioni On Ear isolano dal mondo esterno rendendo la riproduzione già pura. Tuttavia, per non farti mancare nulla, è stata integrata anche la cancellazione attiva del rumore. In questo modo sarete solamente tu e la tua musica.

Gli altoparlanti sono davvero una favola che suonano i tuoi brani in modo magistrale non mancando di profondità e corposità. Inoltre è presente anche un microfono integrato così che tu possa utilizzare le cuffie per effettuare chiamate.

Non ti basta? Con una sola carica hai fino a 40 ore di riproduzione continua, ma se sei di corsa puoi attivare la ricarica rapida che ti offre una botta di energia in pochissimo tempo. Insomma, non potresti chiedere di più a questo prezzo.

Acquista subito le tue cuffie ibride SoundCore su Amazon a soli 59,95€. Ti basta attivare il coupon per ottenere questo prezzo spettacolare, ma stai attento perché le quantità sono limitate. Le ricevi a casa in appena 48 ore massime se possiedi un abbonamento Prime o gratuitamente se sei cliente standard e scegli le consegne nei punti di ritiro.