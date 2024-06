Cuffie JBL LIVE 660NC: impossibile perdere il risparmio di 80€ su Amazon

Amazon lancia un’offerta imperdibile per gli appassionati di musica e tecnologia: le cuffie JBL LIVE 660NC sono ora disponibili al prezzo scontato di 99,99 euro, rispetto al prezzo originale di 179,99 euro. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per acquistare un paio di cuffie di alta qualità, note per le loro prestazioni eccellenti e il comfort superiore.

Cuffie JBL LIVE 660NC: rapporto qualità prezzo incredibile

Le JBL LIVE 660NC sono dotate di driver da 40 mm che offrono un suono JBL Signature Sound, caratterizzato da bassi profondi e potenti, medi chiari e alti nitidi. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) permette di godere di un’esperienza di ascolto immersiva, eliminando i rumori di fondo indesiderati. Questo è particolarmente utile in ambienti rumorosi come uffici, mezzi pubblici o aerei.

Queste cuffie sono progettate per garantire il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto. I cuscinetti auricolari sono morbidi e avvolgenti, riducendo la pressione sulle orecchie. L’archetto è regolabile e imbottito, assicurando una vestibilità perfetta per ogni utente. Il design pieghevole rende le JBL LIVE 660NC facili da trasportare, ideale per chi è sempre in movimento.

Le JBL LIVE 660NC sono dotate di funzionalità avanzate come il supporto per gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. Basta toccare il padiglione auricolare per attivare l’assistente vocale preferito e gestire la musica, le chiamate e le notifiche senza dover usare il telefono. La connettività Bluetooth 5.0 assicura una trasmissione stabile e veloce, mentre la possibilità di connettere le cuffie tramite cavo audio permette di continuare l’ascolto anche quando la batteria è scarica.

Un altro punto di forza delle JBL LIVE 660NC è la loro eccezionale autonomia. Con una singola carica, le cuffie offrono fino a 50 ore di riproduzione. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica rapida, bastano 10 minuti di ricarica per ottenere 4 ore di autonomia, rendendole perfette per chi ha uno stile di vita dinamico e non vuole rinunciare alla propria musica.

L’offerta di Amazon sulle JBL LIVE 660NC è un’occasione da non perdere per chi desidera un paio di cuffie di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Con il loro suono eccezionale, la cancellazione attiva del rumore, il comfort superiore e le funzionalità smart, queste cuffie rappresentano una scelta eccellente per qualsiasi appassionato di musica. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: le JBL LIVE 660NC sono ora disponibili a soli 99,99 euro su Amazon, un prezzo che difficilmente troverete altrove per un prodotto di questa qualità.