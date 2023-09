Cuffie on-ear Sony a 9,99€: cosa chiedere di più?

Grande occasione oggi su Amazon: le cuffie on-ear Sony MDR-ZX110 sono proposte in sconto a soli 9,99 euro. Si tratta di un modello cablato, ideale per chi non vuol essere obbligato a fare i conti con autonomia e ricariche frequenti, senza rinunciare alla qualità del comparto audio, in questo caso garantita dal marchio.

Prezzo stracciato per le cuffie on-ear Sony MDR-ZX110

Grazie ai driver dinamici al neodimio a cupola da 30 mm, ogni frequenza è riprodotta nel migliore dei modi, con bassi profondi e alti cristallini. Perfette per l’ascolto della musica e dei podcast, così come per tutti gli altri contenuti multimediali, vantano un design pieghevole che permette di trasportarle facilmente. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare le cuffie on-ear Sony MDR-ZX110 al prezzo finale di soli 9,99 euro, grazie allo sconto del 33% applicato in automatico. E, siccome anche l’occhio vuole la sua parte, è consentito scegliere fra tre diverse colorazioni: Bianco, Nero e Rosa, il costo non cambia.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, lo si riceverà direttamente a casa già domani senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

