Cuffie Sennheiser HD 599 Edizione Speciale: solo 79€ su Amazon alla Festa Prime

Le Cuffie Sennheiser HD 599 Edizione Speciale sono un’ottima scelta per chi cerca audio di qualità a prezzo contenuto. Oggi le trovi in super offerta su Amazon grazie alla Festa Prime. Acquistale subito a soli 79,99 euro, invece di 169 euro. Queste cuffie non sbagliano una nota. Le indossi e sembra di stare a un concerto.

Si tratta di una cuffia premium per tutti coloro che cercano un suono sofisticato. Il design iconico Sennheiser è super confortevole ed ergonomico. Le indossi e non le senti proprio. Inoltre, rispondono a una qualità costruttiva superiore facendo di queste cuffie un prodotto da non perdere assolutamente se sei attento al prezzo.

I trasduttori delle Cuffie Sennheiser HD 599 utilizzano bobine in alluminio per assicurare un’alta efficienza e una dinamica eccellente. Inoltre, proprio grazie a questa qualità elevata assicurano una distorsione estremamente bassa. L’esperienza di ascolto è migliorata proprio grazie al loro design acustico aperto.

Queste cuffie premium sono vendute con due cavi scollegabili. Avrai quindi a tua disposizione un cavo di 3m con jack 6.3mm per i sistemi di home entertainment e un cavo corto di 1.2m con jack 3.5mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop. Acquistale adesso a soli 79,99 euro, invece di 169 euro. Grazie alla Festa Prime hai il 53% di sconto immediato e le puoi pagare in 5 rate a tasso zero.