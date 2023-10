Cuffie Sony WH-CH520 a quasi METÀ PREZZO, non perdere questa occasione!

Dopo avervi proposto qualche giorno fa le cuffie Sony WH-1000XM5 al 40% in meno torniamo su Amazon per farvi presente che è possibile acquistare anche altri dispositivi audio del rinomato marchio giapponese a prezzi stracciati. Ad esempio, le cuffie wireless Sony WH-CH520 risultano in vendita al 44% in meno, sconto che permette al device di raggiungere il prezzo più basso di sempre!

Acquista Sony WH-CH520 al prezzo minimo storico!

Le cuffie Sony WH-CH520 sono un modello entry-level della linea di cuffie firmate Sony, caratterizzate però da tecnologie molto interessanti come la connessione Multipoint per collegare la periferica a due dispositivi Bluetooth diversi allo stesso tempo, e 360 Reality Audio, standard certificato che ottimizza l’esperienza audio adattandosi alla forma dell’orecchio: basta utilizzare l’app Sony | Headphones Connect per impostare le cuffie e lasciarsi andare a ore di musica.

La batteria dura fino a 50 ore e, con una ricarica rapida di 3 minuti, è possibile ottenere un’ora e mezza di autonomia. In più, la comodità è garantita da un archetto regolabile e padiglioni morbidi, che rendono le Sony WH-CH520 perfette anche per un utilizzo sportivo – per quanto, a lungo andare, il sudore potrebbe rovinare i cuscinetti.

Veniamo dunque al prezzo: si parla di 38,89 euro al posto di 69,99 euro per la variante color Nero, mentre i modelli Blue, Bianco e Beige costano qualche centesimo in più, arrivando fino a 39 euro di spesa massima. La consegna è gratuita e garantita in un giorno ai clienti Prime.

