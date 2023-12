Cuffie Sony WH-CH520 a soli 39,99€ con i Natalissimi Unieuro

Le cuffie Sony true wireless WH-CH520 sono tra le protagoniste dei Natalissimi Unieuro, la nuova promozione online valida fino al prossimo 24 dicembre. Grazie alla promo, sono in vendita a 39,99€ invece di 59,99€, con tanto di spedizione gratuita. Ecco il link all’offerta.

Il modello di cuffie bluetooth wireless WH-CH520 di Sony offre un suono di alta qualità con un’eccellente durata della batteria. Nella loro categoria, sono tra le migliori cuffie true wireless a meno di 50€ oggi disponibili sul mercato.

Cuffie Sony WH-CH520 in offerta a 39,99€ sul sito di Unieuro

Uno dei fiori all’occhiello delle cuffie bluetooth di Sony è l’integrazione della tecnologia Digital Sound Enhancement Engine, in grado di ripristinare la vivacità e le armoniche perse durante la fase di compressione, al fine di ottenere prestazioni migliori. Volendo, gli utenti hanno anche la possibilità di personalizzare la propria esperienza di ascolto tramite l’equalizzatore nell’app Headphones Connect di Sony.

L’altro punto di forza di queste cuffie true wireless è l’autonomia di 50 ore. Una durata della batteria monstre, che consente a chiunque di ascoltare la propria musica preferita senza avere paura che la batteria si esaurisca. In più, grazie alla ricarica rapida, sono sufficienti 3 minuti per ottenere un’ora e mezza di ascolto.

Approfitta quindi dell’offerta dei Natalissimi Unieuro per acquistare le cuffie Sony WH-CH520 a soli 39,99€, risparmiando 20,00€ sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Inoltre, puoi scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate a interessi zero da 13,33€ al mese con Klarna e PayPal. Ti confermiamo infine che le spese di spedizione sono offerte da Unieuro.

