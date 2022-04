Cuffie Sony Wireless praticamente a metà prezzo con un offerta SUPER

Sei in cerca di un oggetto stiloso e moderno per ascoltare la tua musica preferita in giro? Approfitta allora subito di questa offerta di primavera da parte di Amazon, che ti permette di acquistare le cuffie Sony Wireless WH-CH510 all’incredibile prezzo di 27,99€! Puoi scegliere fra tre diversi colori: Bianco, Blu e Nero.

Cuffie Sony Wireless WH-CH510: le caratteristiche tecniche

Le Sony WH-CH510 sono delle cuffie wireless progettate per garantirti un audio di qualità per tutto il giorno senza interruzioni. Leggere (solo 132 grammi) e con una batteria di lunga durata, ti faranno compagnia ovunque decidi di portare con te la tua musica. E se dovessero scaricarsi, non preoccuparti, basta una breve ricarica di 10 minuti per assicurarti altri 90 minuti di riproduzione!

Nonostante il loro prezzo economico, specialmente con questa offerta limitata, queste cuffie sono complete di tutto. Sul lato trovano posto i pratici pulsanti per riprodurre, mettere in pausa o cambiare i brani e regolare il volume. Inoltre, se ne avessi bisogno, sono anche compatibili con Google Assistant e Siri, per darti un supporto immediato nei tuoi spostamenti. Naturalmente, puoi utilizzarle anche per la funzione più tradizionale: le chiamate in viva voce.

Puoi associare qualsiasi dispositivo che supporti la tecnologia bluetooth, che sia uno smartphone, un tablet o un’altra tipologia di device. Con prestazioni audio super per la categoria low-cost, ti garantiscono tutta la qualità che ti serve per delle cuffie “da battaglia”: magari non da alta fedeltà, ma perfette da portare in giro.

Dunque, non perdere tempo e approfitta di questa offerta per acquistare le cuffie wireless Sony WH-CH510 a soli 27,99€, grazie ad uno sconto del 44% applicato sul prezzo di listino. Ti ripetiamo le varianti disponibili: Bianco, Blu e Nero. A te la scelta!

