Le cuffie di Star Wars a 6€ su Amazon (sconto 67%)

Una segnalazione veloce prima del quasi inevitabile sold out: le cuffie di Star Wars, prodotte da Lexibook su licenza ufficiale Disney, sono proposte in questo momento con uno sconto del 67% su Amazon rispetto al listino ufficiale. Vale a dire che, approfittandone subito, è possibile acquistarle al prezzo finale di soli 6,52 euro.

Super sconto (-67%) sulle cuffie di Star Wars

Cablate, con una risposta di 85 dB per la protezione dell’udito, sono caratterizzate da un design pieghevole che ne rende semplice il trasporto nello zaino o in borsa. Non manca nemmeno la possibilità di regolarle ai lati per il massimo del comfort. Sul lato è riprodotta l’immagine della tipica maschera bianca indossata dagli Stormtrooper. Per tutti i dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 6,52 euro è quasi un regalo. Lo sconto del 67% è applicato in automatico dall’e-commerce: non è necessario attivare coupon né inserire alcun codice.

Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, le cuffie Lexibook di Star Wars arriveranno direttamente a casa già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.