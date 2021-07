Cuffie true wireless impermeabili a meno di 20 euro ideali al mare o in piscina

Se stai cercano un paio di auricolari perfetti per ogni occasione, ma con un prezzo estremamente accessibile, l’offerta di oggi fa esattamente al caso tuo. Gli auricolari SoundPeats TrueFree2 sono un’alternativa low cost, ma di grande qualità, oggi proposti al minimo storico da Amazon.

Auricolari true wireless SoundPeats TrueFree2: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, si tratta di cuffie TWS (True Wireless Stereo) che separano realmente i due canali destro e sinistro. Le dimensioni sono decisamente compatte, molto comode sia all’orecchio che da trasportare, grazie anche ai gommini di diverse misure forniti in confezione. Ottima l’impermeabilità con certificazione IPX7 che li rende resistenti a pioggia e sudore, ideali quindi da utilizzare anche al mare o in piscina, in quanto pienamente immuni agli schizzi d’acqua. Non manca inoltre una pratica custodia di ricarica in cui riporli, e che ne aumenta significativamente l’autonomia.

Gli auricolari, infatti, forniscono circa 4 ore di ascolto, che diventano ben 20 grazie alla custodia con power bank integrato che fornisce 4 ricariche complete. Da apprezzare la scelta della porta USB Type-C, a differenza di molte alternative a basso costo che utilizzano il vecchio standard micro USB. Questo permette di ricaricare sia lo smartphone che le cuffie con un unico alimentatore. Non mancano ovviamente i comandi direttamente sugli auricolari che permettono di gestire chiamate, tracce audio ed anche il volume. Nel complesso si tratta di un kit senza enormi pretese, ma molto curato costruttivamente, dall’ottima qualità audio considerando il prezzo e da un’autonomia più che sufficiente a coprire diversi giorni di utilizzo.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, che si somma allo sconto preapplicato del 37%, le cuffie sono acquistabili su Amazon a soli 18,79 euro. Considerando l’offerta, è semplicemente un affare da cogliere al volo per degli auricolari TWS.