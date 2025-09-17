Cuffie wireless per il gaming: ecco Logitech G G435 in offerta

Qualità sonora, reattività e comfort si fondono in Logitech G G435: trovi le cuffie wireless per il gaming in offerta a tempo su Amazon. Sono realizzate in parte con plastica riciclata e imballato in carta certificata FSC, nel nome della sostenibilità. Non lasciartele sfuggire, con questa promozione hanno raggiunto il loro prezzo minimo storico sull’e-commerce.

Logitech G G435 LIGHTSPEED

Uniscono la connettività senza fili con tecnologia LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, per garantire massima versatilità su PC, smartphone e PlayStation (inclusa PS5). A caratterizzarle è un design ultraleggero da soli 165 grammi con cuscinetti in memory foam che assicurano comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. L’audio è bilanciato e immersivo grazie ai driver da 40 mm con supporto per Dolby Atmos e Windows Sonic, mentre i doppi microfoni beamforming trasmettono una voce chiara, riducendo il rumore di fondo. La batteria garantisce fino a 18 ore di utilizzo continuo, con in più un limitatore opzionale di volume a 85 dB per proteggere l’udito. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Rispetto al listino ufficiale di Logitech, le cuffie wireless Logitech G G435 per il gaming sono in offerta a soli 37 euro, ma solo per poco tempo. È il loro prezzo minimo storico da quando sono in vendita. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero e Blu, la spesa finale non cambia.

Con oltre 17.000 recensioni ricevute dai clienti sull’e-commerce (voto medio superiore a 4/5), sono una garanzia. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Se hai l’abbonamento Prime, per te c’è anche la consegna gratis entro domani.