Cuffie wireless LG: sono portentose e IN OFFERTA AL 50%

Le cuffie wireless di LG sono in promozione su Amazon al 50% questo significa che te le porti a casa con soli 49,99€. Le spedizioni sono velocissime, infatti se sei membro Prime le ricevi in appena un giorno, ma sono gratuite anche per i non abbonati.

LG: queste cuffie wireless ne valgono la pena

Stai cercando un paio di wearable? Sei nel posto giusto visto che la domenica regala sempre gioie su Amazon. Le cuffie wireless di LG possono diventare tue a un prezzaccio. Disponibili sia in colorazione nera che bianca, scegli quelle che più ti piacciono esteticamente, tanto hanno le stesse funzioni.

Sono ovviamente senza fili e hanno delle punte in morbido silicone che rendono l'utilizzo super comodo. Le adatti al tuo orecchio cambiando le misure in confezione e il gioco è fatto.

Con gli altoparlanti integrati hai il massimo della qualità in termini di riproduzione. La musica è coinvolgente, corposa e potente. Inoltre hanno anche i controlli touch e quindi per gestire i contenuti non devi far altro che toccare la superficie di uno o l'altro auricolare. Cosa manca? Ovviamente non il microfono che è integrato.

Sono compatibili sia con Android che iOS, sono impermeabili quindi le sfrutti anche per lo sport e hanno una batteria che dura ore e ore. Con una sola carica e la custodia di ricarica hai in totale 18 ore a tua disposizione.

Acquista subito queste cuffie wireless LG su Amazon a soli 49,99€. Le ordini e le ricevi in uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard hai le consegne gratuite nei punti di ritiro. Approfittane subito.