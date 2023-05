Cuffie wireless per TV: queste Philips tue a metà prezzo

Se vuoi goderti i tuoi programmi e film preferiti senza disturbare gli altri, non lasciarti scappare questa incredibile offerta: le cuffie wireless da TV Philips H6005BK/10 sono disponibili su Amazon a soli 51,99 euro invece di 99,99 euro e con ulteriore sconto di 2,60 euro che si applica al checkout. L’offerta è limitata: meglio affrettarti.

Cuffie wireless da TV Philips in offerta su Amazon

Le Philips H6005BK/10 sono delle cuffie over ear che offrono un audio eccezionale per qualsiasi contenuto con dei driver da 30 mm perfettamente sintonizzati che offrono un audio nitido e brillante con bassi eccezionali. Vantano inoltre un ottimo isolamento acustico passivo grazie ai cuscinetti standard. Non ti sfuggirà neanche una battuta e non disturberai gli altri.

Le cuffie si connettono in modo wireless con una sintonizzazione automatica FM che seleziona la migliore connessione disponibile, per un audio cristallino senza latenza. La portata wireless è di ben 100 m, così puoi ascoltare facilmente i contenuti in qualsiasi punto della casa. Le cuffie hanno una batteria ricaricabile che assicura un’autonomia fino a 18 ore di riproduzione. La ricarica avviene tramite una docking station inclusa nella confezione.

Leggere e confortevoli, con una fascia imbottita e regolabile, dispongono inoltre di un controllo del volume integrato sul padiglione destro, per regolare facilmente il livello sonoro. Le cuffie hanno anche un cavo audio da 3,5 mm incluso nella confezione, per poterle usare anche in modalità cablata se necessario.

Le cuffie wireless da TV Philips H6005BK/10

