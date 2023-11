Cuffie wireless sportive a 9,99€: ecco come averle

Qui è dove ti spieghiamo come acquistare Wisezone Q63 Pro al prezzo finale di soli 9,99 euro invece di 29,99 euro come da listino. Si tratta di cuffie wireless sportive con design in-ear. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon su Amazon e applicare il codice Z5ZDRSSM che trovi nella scheda del prodotto.

Wisezone Q63 Pro: doppio sconto sulle cuffie wireless

Dotate di connettività Bluetooth 5.3, garantiscono fino a 120 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica con USB-C in dotazione. Sono ergonomiche e impermeabili, come testimonia la certificazione IPX7, per resistere senza problemi a sudore e pioggia. Integrano un driver da 10 mm per un’ottima qualità audio e un sistema per la cancellazione del rumore. Ci sono anche due piccoli display LED che mostrano il livello della batteria. Per saperne di più, consulta la descrizione completa.

L’offerta di oggi su Amazon mette a disposizione le cuffie wireless sportive in-ear Wisezone Q63 Pro al prezzo finale di soli 9,99 euro. Come scritto in apertura, per approfittare del doppio sconto non devi far altro che attivare il coupon dedicato e applicare il codice Z5ZDRSSM . È davvero facile: due click ed è fatta.

È prevista la consegna gratuita in un giorno per gli abbonati Prime che effettuano subito l’ordine. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione: il consiglio per gli interessati è di approfittarne il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.