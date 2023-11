Come vedere Cukaricki-Fiorentina in streaming (Conference)

Cukaricki-Fiorentina vede i toscani impegnati nella trasferta di Conference League a Belgrado. Per la terza giornata di Coppa, gli uomini di Italiano scendono in campo nel quartiere Banovo Brdo della capitale serba. Dovrebbe trattarsi di un ostacolo non troppo difficile da superare, almeno sulla carta. È possibile vedere la partita in streaming con fischio d’inizio giovedì 9 novembre alle ore 18:45.

Conference League: guarda Cukaricki-Fiorentina in streaming

I padroni di casa chiudono la classifica del gruppo F con 0 punti raccolti nelle prime tre gare, ben 11 gol subiti e solo 1 segnato, con evidenti problemi sia nella fase difensiva che in attacco. Nel resto del girone regna l’equilibrio più assoluto: i viola, gli ungheresi del Ferencvaros e i belgi del Genk sono tutti a pari merito, a quota 5 punti. Inevitabilmente, i match di oggi stabiliranno nuovi equilibri.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Dario Mastroianni.

Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Matic e Italiano. Il tecnico dei viola deve fare i conti con l’assenza di Beltran per infortunio.

Cukaricki (4-3-3): Belic, Rogan, Serafimovic, Vranjes, Tosic, Sissoko, Docic, Stankovic, Ivanovic, Adetunji, Nikcevic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Maxime Lopez, Ikoné, Bonaventura, Kouamé, Nzola.

I bookmaker danno quasi per scontata la vittoria dei toscani: il pronostico è dalla loro parte, nonostante il fattore campo. Tornare a Firenze con una vittoria in tasca sarebbe di fondamentale importanza per continuare sulla strada giusta verso il passaggio del turno.

Le coppe europee sono in streaming con un abbonamento a DAZN: Conference League ed Europa League fanno parte del catalogo della piattaforma oltre a tutte le partite di Serie A, Serie B, LaLiga e il meglio della Liga Portugal.

