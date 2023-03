Custodia per HDD e SSD ORICO a soli 7€ su Amazon

L’uso degli Hard Disk o di SSD esterni come supporti di memoria è ormai diventato un uso tipico di migliaia di persone. La loro utilità è altissima soprattutto per portare ovunque e in sicurezza tutti i documenti importanti. Non sempre, però, il dispositivo è resistente agli urti o alle cadute e per questo motivo si possono acquistare degli appositi case per ovviare a questi problemi. Uno dei migliori sul mercato lo trovate in offerta su Amazon al prezzo incredibile di soli 7,99 euro compreso di spedizioni rapide se siete abbonati ad Amazon Prime.

Custodia per HDD e SSD ORICO: caratteristiche principali

Stiamo parlando del case della ORICO compatibile con HDD 2.5 SATA USB 3.0 ed SSD da 9.5mm e 7mm. Questo case supporta UASP e TRIM e offre una velocità di trasferimento dati extra elevata fino a 5 Gbps se utilizzato con USB 3.0. Supporta tutti i principali sistemi operativi come Windows, LINUX, Mac OS 8.0 e versioni successive e si adatta alla maggior parte degli HDD SATA III/II/I da 2,5 pollici 7 mm/9,5 mm e SSD fino a 6 TB, compatibile con WD Seagate, Samsung, TOSHIBA , HITACHI (compatibile anche con USB 2.0 o 1.1) e tante altre marche.

Con una dimensione compatta di 13 cm x 8 cm x 1,45 cm, potete metterlo facilmente in tasca e usarlo ovunque senza alimentazione esterna. Realizzata in ABS, la custodia è resistente agli urti e molto durevole. Le spugne EVA integrate possono mantenere una connessione stabile con l’interfaccia SATA. La modalità di sospensione automatica aiuta anche a prolungare la vita dei vostri dischi rigidi. Infine l’installazione è semplice e immediata, non è necessario alcun driver. È presente anche un indicatore luminoso a LED che mostra facilmente lo stato di lavoro.

Insomma si tratta di un dispositivo di alta qualità che al prezzo di soli 7,99 euro deve essere vostro. Non fatevi scappare la promozione di Amazon perché difficilmente si potrà acquistare in futuro a questo stesso prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.