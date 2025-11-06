 Custodisci i tuoi dati in un posto sicuro: i piani a vita di pCloud sono in sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Custodisci i tuoi dati in un posto sicuro: i piani a vita di pCloud sono in sconto

Con pCloud puoi contare su un cloud storage in grado di custodire i tuoi file in uno spazio al sicuro. Ora i piani a vita sono super scontati.
Custodisci i tuoi dati in un posto sicuro: i piani a vita di pCloud sono in sconto
Informatica Cloud & Hosting
Con pCloud puoi contare su un cloud storage in grado di custodire i tuoi file in uno spazio al sicuro. Ora i piani a vita sono super scontati.

Sul mercato è difficile trovare un servizio di cloud storage migliore di pCloud. Questo servizio offre ai suoi utenti piani a vita, senza alcun abbonamento ricorrente, fino a 10 TB.

E lo fa con sconti che arrivano fino a 700€ in meno. Vediamo nel dettaglio cosa include il servizio garantito da pCloud.

Vai all’offerta di pCloud

Le caratteristiche di Pcloud

I piani a vita proposti da pCloud sono tre:

  • Premium 500 GB a 199 euro (invece di 299 euro);
  • Premium Plus da 2 TB a 399 euro (anziché 599 euro);
  • Ultra 10 TB a 1.190 euro (e non 1.890 euro).

Si capisce subito la portata della promozione, ma se una volta acquistato il pacchetto dovessi ripensarci, hai comunque una garanzia di rimborso entro 14 giorni dalla sottoscrizione.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questo servizio, pCloud protegge i tuoi dati con una crittografia AES a 256-bit e protocollo TLS/SLL. Potrai caricare documenti, foto e video in totale tranquillità, senza che nessuno possa intercettarli.

Da menzionare anche la possibilità di condivisione dei link protetti da password e di collaborazione tramite cartelle condivise. pCloud integra anche un lettore musicale e video integrato, la possibilità di accedere ai file offline e il backup dei dati immediato, sia dai propri dispositivi che da app di terze parti (Dropbox, Google Drive ecc.)

Per approffitare della promozione in corso basta andare sul sito di pCloude scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.

Vai all’offerta di pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Early Black Friday di Hostinger: sconti fino all'80% su hosting WordPress e website builder

Early Black Friday di Hostinger: sconti fino all'80% su hosting WordPress e website builder
Website Builder Hostinger all'80% di sconto Black Friday: crei il tuo sito con l'AI

Website Builder Hostinger all'80% di sconto Black Friday: crei il tuo sito con l'AI
Proteggi i tuoi dati con Internxt Drive e VPN al 90% di sconto

Proteggi i tuoi dati con Internxt Drive e VPN al 90% di sconto
Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%

Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%
Early Black Friday di Hostinger: sconti fino all'80% su hosting WordPress e website builder

Early Black Friday di Hostinger: sconti fino all'80% su hosting WordPress e website builder
Website Builder Hostinger all'80% di sconto Black Friday: crei il tuo sito con l'AI

Website Builder Hostinger all'80% di sconto Black Friday: crei il tuo sito con l'AI
Proteggi i tuoi dati con Internxt Drive e VPN al 90% di sconto

Proteggi i tuoi dati con Internxt Drive e VPN al 90% di sconto
Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%

Cloud a vita senza abbonamento: con gli sconti Black Friday di Internxt risparmi fino al 75%
Edoardo D'amato
Pubblicato il
6 nov 2025
Link copiato negli appunti