Custodisci i tuoi dati in un posto sicuro: i piani a vita di pCloud sono in sconto

Sul mercato è difficile trovare un servizio di cloud storage migliore di pCloud. Questo servizio offre ai suoi utenti piani a vita, senza alcun abbonamento ricorrente, fino a 10 TB.

E lo fa con sconti che arrivano fino a 700€ in meno. Vediamo nel dettaglio cosa include il servizio garantito da pCloud.

Le caratteristiche di Pcloud

I piani a vita proposti da pCloud sono tre:

Premium 500 GB a 199 euro (invece di 299 euro) ;

; Premium Plus da 2 TB a 399 euro (anziché 599 euro) ;

; Ultra 10 TB a 1.190 euro (e non 1.890 euro).

Si capisce subito la portata della promozione, ma se una volta acquistato il pacchetto dovessi ripensarci, hai comunque una garanzia di rimborso entro 14 giorni dalla sottoscrizione.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questo servizio, pCloud protegge i tuoi dati con una crittografia AES a 256-bit e protocollo TLS/SLL. Potrai caricare documenti, foto e video in totale tranquillità, senza che nessuno possa intercettarli.

Da menzionare anche la possibilità di condivisione dei link protetti da password e di collaborazione tramite cartelle condivise. pCloud integra anche un lettore musicale e video integrato, la possibilità di accedere ai file offline e il backup dei dati immediato, sia dai propri dispositivi che da app di terze parti (Dropbox, Google Drive ecc.)

Per approffitare della promozione in corso basta andare sul sito di pCloude scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.