Cyber Monday: Adobe CC con Photoshop e Lightroom a -48%

L’offerta di Amazon per il Cyber Monday che tende una mano agli appassionati di fotografia, e più in generale a chi vuol sperimentare le potenzialità degli strumenti Adobe, è il 48% di sconto rispetto al listino sull’abbonamento annuale al Photography Plan di Creative Cloud. Vediamo cosa include, ricordando che l’evento dedicato allo shopping online terminerà a mezzanotte.

Quasi metà prezzo per il Photography Plan di Creative Cloud

Ci sono le versioni complete e sempre aggiornate di Photoshop e di Lightroom. In più, grazie alle ultime innovazioni introdotte dallo sviluppatore, è possibile contare sull’intelligenza artificiale generativa di Firefly per creare e modificare contenuti in un batter d’occhio. Non è finita: fanno parte del pacchetto anche 20 GB sul cloud in cui caricare i file per sincronizzarli e collaborare. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

La promozione di oggi offre l’abbonamento annuale al Photography Plan di Creative Cloud al prezzo finale di soli 80 euro, approfittando del 48% di sconto rispetto al listino (154 euro). Come scritto in apertura, rimarrà attiva solo fino a mezzanotte, il consiglio per gli interessati è di approfittarne finché in tempo. La consegna del codice di attivazione è immediata, subito dopo aver completato l’ordine.

È una delle offerte proposte direttamente da Amazon in occasione del Cyber Monday, l’evento dedicato allo shopping online che conclude la lunga Settimana del Black Friday. Puoi sfogliare il catalogo e trovare quella che fa per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.