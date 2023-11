Cyber Monday: coupon per il Mini PC con CPU Intel e luci RGB

In occasione del Cyber Monday, Amazon propone un coupon sconto da attivare su DivinPC T9 Plus, un Mini PC adatto alla produttività, allo studio e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. L’offerta in corso fa crollare il suo prezzo finale a soli 144 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Tra le sue caratteristiche va segnalata la presenza di una striscia LED RGB che ne illumina il design.

DivinPC T9 Plus: Mini PC in sconto al Cyber Monday

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel N95 di dodicesima generazione, 8 GB di RAM LPDDR5, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due slot Ethernet, tre porte USB 3.1, altrettante uscite HDMI per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Per saperne di più, consulta la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 144 euro, DivinPC T9 Plus è un affare da cogliere al volo per chi cerca un Mini PC completo e versatile, adatto a ogni utilizzo, nonostante le sue dimensioni compatte. La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, il manuale e un cavo HDMI. Si può inoltre contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista in un solo giorno per chi effettua subito l’ordine.

