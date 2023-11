Cyber Monday Esteso SiteGround: sconto dell’85% su tutti i piani

Il Black Friday 2023 è ormai terminato, ma SiteGround ha deciso di continuare l’offerta con la promozione “Cyber Monday esteso”. Questa novità ti permette di usufruire della qualità del servizio di web hosting a partire da 1,99 euro al mese. SiteGround offre infatti i suoi tre piani (Start-up, GrowBig e Googeek) con un incredibile sconto dell’85%. La prima offerta ti permette di ottenere 1 sito web da 10,000 visite mensili, 10 GB di spazio sul web, trasferimento dati illimitato, dominio, certificato SSL e CDN gratuiti, al prezzo già citato. Il secondo piano è un power-up del precedente, con siti web illimitati e 100,000 visite mensili, 20 GB di spazio, 5 copie di backup, ecc. Il suo prezzo è di 3,99 euro al mese. Googeek aggiunge poi la creazione di archivi Git, la gestione del sito in white label e DNS privato gratuito al prezzo di 5,99 euro al mese.

SiteGround: un web hosting completo e conveniente

SiteGround è la soluzione migliore per chi ha bisogno di un web hosting completo ed economico. Oltre a creare siti web da zero, puoi lanciare subito il tuo sito sfruttando un CMS come WordPress. Naturalmente, la piattaforma è ottimizzata per supportare diversi CMS e CRM basati su PHP e MySQL. Inoltre, l’installazione gratuita di quelli più popolari è già inclusa (ad esempio WordPress gestito). Tutti i siti web ospitati su SiteGround sono veloci, poiché la piattaforma è stata sviluppata nelle infrastrutture di Google Cloud, con vari livelli di ottimizzazione personalizzati per la velocità. La sicurezza dei siti viene gestita a livello di server e applicazione e ogni sito web include SSL gratuito e backup giornalieri per la massima tranquillità degli utenti. Infine, grazie al Site Tools del servizio puoi gestire in modo semplice il tuo sito, controllando ogni minimo aspetto.

Questo web hosting è tra i più scelti dagli utenti per la sua affidabilità e l’alto grado di sicurezza. Prova subito SiteGround, l’offerta del Cyber Monday esteso è ancora disponibile per poche ore. Se il servizio non dovesse soddisfare le tue necessità, potresti sempre far ricorso alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni che la piattaforma include per tutti i suoi piani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.