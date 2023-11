Cyber Monday: FRITZ!Box 7590 AX (Wi-Fi 6) al PREZZO MINIMO

AVM FRITZ!Box 7590 AX è tra i migliori router in circolazione per la connettività a casa e in ufficio: oggi, in occasione del Cyber Monday su Amazon, è in sconto al suo prezzo minimo storico. Grazie al supporto per Wi-Fi 6 e alle tante tecnologie integrate, è la scelta giusta per chi vuole ottenere il meglio dalla propria rete.

AVM FRITZ!Box 7590 AX con Wi-Fi 6 in offerta al Cyber Monday

Compatibile con tutte le linee di tipo DSL e in fibra, arriva alla velocità di 2.400 Mbit/s su 5 GHz e 1.200 Mbit/s su 2,4 GHz. Non manca il supporto ai network Mesh ed è dotato di funzionalità avanzate: media server, NAS e telefoni. Ha in dotazione quattro porte LAN Gigabit, una WAN Gigabit e due USB 3.0. Per saperne di più, consulta la descrizione completa o la nostra recensione.

In questo momento, FRITZ!Box 7590 AX con Wi-Fi 6 è in sconto al prezzo di 199 euro. La qualità è quella garantita dal marchio tedesco AVM, che da sempre permette un’ampia liberà di configurazione dei suoi prodotti, così che gli utenti possano sfruttarli al meglio in base alle loro specifiche esigenze. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo: chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà entro 48 ore senza alcuna spesa extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.