Cyber Monday: Kindle Papewhite da 16GB in sconto al MINIMO

Anticipiamo i buoni propositi dell’anno nuovo iniziando a leggere di più con il Kindle Paperwhite da 16GB: il modello senza pubblicità è in offerta per il Cyber Monday di Amazon a 139,99 euro invece di 169,99. Hai tempo per stasera fino alle 23.59 per pensarci.

Kindle Paperwhite in offerta: preparati a leggere…molto

Il nuovo Kindle Paperwhite è dotato di uno schermo da 6,8 pollici e bordi più sottili. La tonalità della luce regolabile ti consente di adattare la luminosità alle tue preferenze, mentre il display antiriflesso da 300 ppi e i bordi sottili ti regaleranno la sensazione di leggere su carta stampata, anche sotto la luce diretta del sole.

Porta con te migliaia di libri ovunque tu vada, grazie alla capacità di archiviazione da 16GB. Una singola ricarica tramite USB-C dura settimane, non solo poche ore, permettendoti di immergerti nella lettura senza preoccuparti della batteria.

Dicevamo che la tua esperienza di lettura sarà ancora più piacevole grazie alla regolazione della tonalità della luce, che va dal bianco all’ambra, evitando l’affaticamento degli occhi. E non preoccuparti degli imprevisti: il Kindle Paperwhite è resistente all’acqua (IPX8), progettato per resistere anche a immersioni accidentali in acqua.

E se desideri un’infinità di opzioni di lettura, con l’acquisto di un Kindle Paperwhite e l’iscrizione a Kindle Unlimited, riceverai 3 mesi di abbonamento gratuiti. Goditi l’accesso illimitato a milioni di libri e leggi quando e dove vuoi, su qualsiasi dispositivo.

Non perdere l’opportunità di avere il tuo Kindle Paperwhite senza pubblicità a un prezzo imbattibile. Acquista ora a soli 139,99 euro e regalati l’emozione senza pari di una lettura digitale di alta qualità.

