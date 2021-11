Cyber Monday Malwarebytes: sconto fino al 60%

L'offerta era stata introdotta per il Black Friday, ma la software house statunitense ha deciso di estenderla al Cyber Monday. L'abbonamento a Malwarebytes Premium può essere sottoscritto con uno sconto del 60%. Gli utenti che cercano anche una maggiore riservatezza online possono approfittare dello sconto del 50% sul bundle Malwarebytes Premium + Privacy VPN.

Malwarebytes: sicurezza e privacy

Malwarebytews Premium è la versione completa del noto antivirus. Le funzionalità di base, tra cui la scansione manuale, sono disponibili nella versione gratuita del software. Per sfruttare la protezione in tempo reale è necessaria la versione a pagamento, in grado di rilevare ogni tipo di minaccia (ransomware inclusi), utilizzando l'intelligenza artificiale.

Malwarebytes Premium è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, ma la maggioranza delle funzionalità sono disponibili per il sistema operativo di Microsoft (protezione contro exploit zero-day, phishing e attacchi brute force). L'estensione Browser Guard per Chrome, Edge, Firefox e Safari blocca le inserzioni più fastidiose, i tracker e i cryptojacker.

L'abbonamento può essere sottoscritto per uno e cinque dispositivi. Grazie all'offerta in corso, il costo è 1,33 euro/mese e 2,67 euro/mese, rispettivamente (sconto del 60%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 60 giorni.

Il bundle Malwarebytes Premium + Privacy VPN include anche una VPN per Windows, macOS, Android e iOS. L'utente può navigare in assoluto anonimato, grazie alla rete di oltre 400 server in oltre 30 paesi. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Il protocollo è WireGuard. La privacy viene garantita dalla politica no-log e dalla funzionalità Kill Switch.

L'abbonamento a Malwarebytes Premium + Privacy VPN può essere sottoscritto per uno, tre e cinque dispositivi. I prezzi sono 2,50 euro/mese, 2,92 euro/mese e 3,54 euro/mese, rispettivamente (sconto del 50%).