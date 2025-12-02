Il Cyber Monday NordVPN non è ancora finito: -74% e 3 mesi gratis

È ancora attiva l’offerta per il Cyber Monday di NordVPN: scadrà a breve, vale la pena approfittarne finché si è in tempo. Propone il 74% di sconto rispetto al listino su tutti i piani dell’abbonamento biennale e ben 3 mesi extra gratis per l’accesso senza limitazioni al servizio.

NordVPN, ancora online l’offerta del Cyber Monday

Scegli tra le formule Base, Plus e Ultimate, a seconda delle tue esigenze. In ogni caso, tutte includono più di 8.600 server distribuiti in oltre 168 location a livello globale, la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea e nessun tetto massimo per quanto riguarda velocità o traffico dati. Questo non solo permette di navigare in modo protetto e anonimo, ma anche di evitare qualsiasi forma di censura o blocco territoriale nella fruizione dei contenuti, potendosi collegare a siti e piattaforme con indirizzi IP da ogni angolo del mondo. Scopri di più nella pagina dedicata.

Più che una semplice Virtual Private Network è una soluzione all-in-one per la cybersecurity. Include infatti anche Threat Protection e Threat Protection Pro per tenere lontani i domini malevoli, il codice maligno e il tracciamento durante l’attività online, ci sono poi un password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner con avvisi in tempo reale in caso di violazione degli account, 1 TB di spazio per l’archiviazione crittografata sul cloud e persino l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite causate da truffa informatica o furto di identità.

L’offerta di NordVPN per il Cyber Monday è ancora attiva e, come anticipato, ti permette di attivare l’abbonamento biennale al servizio con prezzi da soli 2,99 euro al mese, grazie allo sconto del 74% sul listino. A questo si aggiungono 3 mesi gratis. C’è anche la garanzia di rimborso per riottenere eventualmente la cifra spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione.