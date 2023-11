Cyber Monday: il nuovo smartphone POCO C65 a -40€

Appena lanciato sul mercato, lo smartphone POCO C65 è già in forte sconto su Amazon, grazie all’offerta del Cyber Monday disponibile oggi. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Tanta memoria in cui salvare i file e ottime caratteristiche lo rendono la scelta giusta per chi cerca un telefono nuovo da utilizzare ogni giorno, ma senza spendere troppo.

POCO C65: offerta Cyber Monday per lo smartphone

Ecco le specifiche tecniche integrate: display da 6,74 pollici (risoluzione 1600×720 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, processore octa core MediaTek Helio G85, GPU Mali-G52 MC2, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamera principale posteriore da 50 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali laterale, sblocco con riconoscimento facciale, GPS, NFC, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, supporto Dual SIM, jack audio da 3,5 millimetri per gli auricolari e batteria da 5.000 mAh con ricarica USB-C. Per saperne di più consulta la descrizione completa.

L’offerta di oggi propone il nuovo smartphone POCO C65 al prezzo finale di soli 129 euro. Lo sconto è applicato in automatico da Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, con la consegna gratuita in pochi giorni (verificare le tempistiche nella scheda del prodotto, sta andando a ruba). Non è necessario attivare coupon né inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello.

