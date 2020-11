Cyber Monday: ripetitore Wi-Fi a meno di 15 euro

In questa ultima giornata di promozioni folli offerte dal Cyber Monday, non manca un buon extender per la connessione wireless utile in ogni situazione. Si tratta del tradizionale accessorio che permette di coprire con la connessione senza fili le zone buie della casa, cioè quelle zone (o intere stanze) in cui il segnale del modem primario fatica ad arrivare: l’Extrastar Wireless Router.

Extrastar Wireless Router: caratteristiche tecniche

L’extender offre velocità fino a 300Mbps mentre la qualità della connessione è garantita dalle due antenne esterne orientabili. Si tratta in sostanza di un accessorio piuttosto semplice. Basta collegare il dispositivo in una qualsiasi presa elettrica nei pressi della zona da coprire con la connessione. Fatto questo, grazie alle diverse possibilità offerte, potremo decidere in che modo dovrà operare il ripetitore. Questo infatti può essere utilizzato come semplice repeater, estendendo la copertura della rete che manterrà medesimo nome e password. In alternativa potremo decidere di utilizzarlo come vero e proprio punto d’accesso per generare una rete personale.

Grazie alle due porte RJ45 inoltre, potremo collegare il ripetitore al router primario attraverso un cavo di rete, in modo da sfruttare la massima velocità e stabilità di connessione. Allo stesso modo, la seconda porta permette di collegare in LAN un dispositivo. Utilizzando il ripetitore come router otterremo così una connessione cablata alla rete. Si tratta quindi di un prodotto estremamente versatile, che può adattarsi a qualsiasi esigenza sia a casa che in ufficio.

Al prezzo di 14,39 euro su Amazon, con uno sconto del 20%, è un piccolo affare per chi vuole estendere la copertura della connessione WiFi spendendo una cifra estremamente contenuta.