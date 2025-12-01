Cyber Monday su pCloud: maxi-sconti sui piani Lifetime fino al 50% in meno

Il Cyber Monday porta con sé una delle offerte più interessanti dell’anno per chi desidera mettere al sicuro file, documenti e ricordi digitali in modo permanente. pCloud ha attivato una promozione che sconta di oltre il 50% il prezzo dei suoi piani Lifetime: così è possibile acquistare spazio cloud con pagamento unico e accesso illimitato nel tempo.

Una soluzione pensata per chi vuole archiviare, sincronizzare e condividere i propri contenuti senza costi ricorrenti: andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona pCloud.

Prezzi scontati e funzioni incluse nei piani Lifetime pCloud

La promozione comprende tre diversi tagli di spazio, tutti acquistabili “una volta per sempre”:

Lite 100 GB a 99€ (anziché 215€);

a 99€ (anziché 215€); Premium 500 GB a 139€ (anziché 299€);

a 139€ (anziché 299€); Premium Plus 2 TB a 279€ (anziché 599€).

Ogni piano integra tutte le principali funzioni dell’ecosistema pCloud, a partire dalla sicurezza dei dati. La piattaforma utilizza protocolli avanzati come TLS/SSL per proteggere il trasferimento di file e adotta misure interne pensate per mantenere elevato il livello di protezione delle informazioni archiviate.

La condivisione è uno dei punti di forza del servizio: dall’interfaccia web e dalle app è possibile generare link pubblici o cartelle condivise, impostare permessi personalizzati e collaborare in modo semplice. L’accesso multipiattaforma permette inoltre di ritrovare i propri file su computer, smartphone e tablet, con sincronizzazione automatica e possibilità di integrare pCloud con altri ecosistemi digitali.

Tra le opzioni aggiuntive figura il backup diretto da altri servizi cloud come Dropbox, Google Drive, OneDrive, Google Photos e Facebook, utile per riunire tutto in un unico archivio e liberare spazio altrove.

pCloud integra anche un player audio e video per riprodurre i contenuti multimediali senza download, oltre a una sezione Foto organizzata cronologicamente, con editor integrato per ritaglio, regolazioni e filtri.

Con gli sconti del Cyber Monday, chi sceglie un piano Lifetime ottiene uno spazio cloud sicuro per sempre, ideale per creare un archivio personale definitivo a un prezzo molto inferiore rispetto al listino. Per approfittarne basta andare sul sito di pCloud.