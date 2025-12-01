 Cyber Monday: il super sconto sul notebook gaming di Lenovo
Cyber Monday: il super sconto sul notebook gaming di Lenovo

Il notebook gaming Lenovo LOQ Essential è in forte sconto su Amazon per il Cyber Monday: la lunga settimana del Black Friday finisce qui.
Cyber Monday: il super sconto sul notebook gaming di Lenovo
Tecnologia Laptop
Il notebook gaming Lenovo LOQ Essential è in forte sconto su Amazon per il Cyber Monday: la lunga settimana del Black Friday finisce qui.

Design da notebook gaming senza compromessi, tastiera retroilluminata e tanta potenza di calcolo per Lenovo LOQ Essential. Oggi c’è il notebook gaming da 15,6 pollici (modello 15IAX9E) in forte sconto su Amazon in occasione del Cyber Monday, la giornata di offerte e promozioni che conclude la lunga settimana del Black Friday. È progettato e realizzato dal brand leader nel mercato PC, una vera garanzia.

Lenovo LOQ Essential: lo sconto del Cyber Monday

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche integrate: display Full HD con refresh rate da 144 Hz e luminosità elevata per qualità delle immagini e fluidità sempre impeccabili, processore Intel Core i5-12450HX con scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6 dedicata. Ci sono poi 16 GB di RAM, un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione, connettività Wi-Fi e Bluetooth, porte USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet e SD, batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Tra gli altri punti di forza c’è il design termico Hyperchamber che consente di spingersi fino a 160 W TPD in modalità Extreme. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Il notebook gaming Lenovo LOQ Essential da 15,6 pollici

Lo sconto del 26% disponibile in questo momento lo porta al prezzo di 698 euro, con un forte risparmio. Il notebook gaming Lenovo LOQ Essential da 15,6 pollici (modello 15IAX9E) è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis.

È arrivato il Cyber Monday e siamo davvero ormai giunti agli sgoccioli: la lunga settimana del Black Friday sull’e-commerce sta per terminare, andrà avanti solo fino a mezzanotte. Se vuoi approfittarne devi agire adesso, nella vetrina dell’evento trovi le offerte migliori.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
1 dic 2025
