Cyber Monday, ultime ore: l'occasione Motorola moto g56 5G

Rimangono solo poche ore per approfittare dell’ottima offerta proposta da Amazon su Motorola moto g56 5G. Con supporto alle reti mobile di ultima generazione, un design decisamente originale e un comparto imaging di qualità, lo smartphone è la scelta giusta per chi cerca un modello completo e versatile.

Motorola moto g56 5G in forte sconto su Amazon

Il sistema operativo è Android, in una versione pulita come da tradizione per il marchio, con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. C’è il display Full HD+ da 6,72 pollici a 120 Hz perfetto per i contenuti multimediali e sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 7060, per assicurare prestazioni sempre all’altezza delle aspettative. Lo affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna Sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Altri punti di forza sui quali vale la pena porre l’accento sono gli altoparlanti stereo con amplificazione bassi, la presenza del vetro Gorilla Glass 7i e la batteria da 5.100 mAh con ricarica TurboPower. Scopri di più nella scheda del telefono.

È un ottimo sconto, un risparmio notevole in confronto al listino ufficiale: invece di pagarlo 269,90 euro può essere tuo al prezzo di soli 159,90 euro. Aggiungiamo che lo smartphone Motorola moto g56 5G è fornito con 3 anni di garanzia. La colorazione è PANTONE Dill, un verde molto particolare, visibile nell’immagine qui sotto.

Siamo arrivati al Cyber Monday e il timer è praticamente in rosso: la settimana del Black Friday su Amazon finirà a mezzanotte. Le offerte più rilevanti e interessanti sono raccolte nella vetrina dedicata: trova le occasioni last minute da cogliere al volo.