Cyber Resilience Act: primo via libera in Europa

Nuovo passo in avanti per il Cyber Resilience Act dell’Unione Europea. Il Consiglio ha dato il suo via libera al sistema di norme concepito per garantire la sicurezza dei device e la tutela degli utenti da rischi di privacy e minacce informatiche. Con un solo voto contrario, anche la Commissione Industria ed Energia del Parlamento Ue ha espresso il suo parere favorevole alla proposta di legge. Ora sarà il Parlamento europeo a votare e confermare l’avvio del confronto tra tutte le parti interessate fino alla stesura del testo definitivo.

Cyber Resilience Act ancora in cantiere

Ricordiamo cosa comporta il Cyber Resilience Act o CRA: si tratta di un atto volto a definire i requisiti di sicurezza per i prodotti digitali, che si tratti di giocattoli, frigoriferi intelligenti o qualsiasi dispositivo IoT. Prima di entrare nel mercato europeo, tali dispositivi dovranno rispettare requisiti obbligatori di sicurezza informatica. Gli eurodeputati stanno anche già riflettendo su un ampliamento della lista di soluzioni e dispositivi da controllare, comprendendo i sistemi di gestione dell’identità, i gestori di password, gli smartwatch e i lettori biometrici.

Nicola Danti (Renew), relatore del provvedimento, ha dichiarato: “Con la crescente interconnessione, la sicurezza informatica deve diventare una priorità sia per l’industria che per i consumatori. La sicurezza dell’Europa nel dominio digitale è forte quanto il suo anello più debole. Grazie alla legge sulla resilienza informatica, i prodotti hardware e software saranno più sicuri dal punto di vista informatico, le vulnerabilità saranno risolte e le minacce informatiche per i nostri cittadini saranno ridotte al minimo”.

Con gli attacchi hacker che aumentano considerevolmente con il passare dei mesi in tutto il mondo, il Cyber Resilience Act è cruciale al fine di tutelare privati, aziende e istituzioni. Sarà interessante seguire l’evoluzione di questo documento.

Restando in Europa, nel frattempo il Parlamento ha approvato il Chips Act.