Cyber Week Hostinger: hosting e website builder AI da 1,95€ al mese

È Cyber Week anche per Hostinger: un pacchetto completo con hosting e website builder AI, più dominio incluso, scontato fino all’85% a partire da 1,95 euro al mese. Ecco tutti i dettagli dell’offerta, pensata anche per chi vuole portare il proprio progetto online.

Prezzi, caratteristiche e vantaggi concreti dei piani in offerta

Il piano Premium scende a 1,95 euro al mese, mentre il Business è disponibile a 2,75 euro al mese. Per chi ha esigenze più complesse, il piano Cloud Startup garantisce maggiori risorse a 7,45 euro al mese. Tutti i piani includono 3 mesi gratuiti aggiuntivi. Oltre ai prezzi scontativi, il valore aggiunto di questa offerta è rappresentato da funzionalità come traffico illimitato, dominio gratuito con i piani annuali e certificati SSL illimitati.

Fiore all’occhiello è l’AI Website Builder che permette di creare un sito in pochi minuti grazie all’Intelligenza Artificiale. Scegli tra template professionali e personalizzazioni automatiche generate dall’AI, sfrutta tutti gli strumenti WordPress dedicati, oltre a backup automatici giornalieri e settimanali e l’agente AI Kodee che semplifica la manutenzione del tuo sito web.

L’offerta comprende anche indirizzi email integrati, backup automatici per evitare la perdita di dati e migrazione gratuita senza downtime, CDN gratuita e uptime garantito al 99,9%. Puoi controllare e gestire ogni cosa attraverso la pratica dashboard intuitiva.

La promozione Hostinger Cyber Week garantisce uno sconto fino all’85%, con dominio gratuito e tre mesi extra su ogni abbonamento. L’attivazione è immediata potrai sempre contare sulla formula soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Approfitta subito dell’offerta Hostinger e risparmia.