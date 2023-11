Cyber Week LastPass: per te piani scontati del 30%

Approfitta della promozione LastPass attualmente in corso che ti consente di acquistare uno dei piani disponibili tra Premium, Families o Team, ad un prezzo mai visto prima. Grazie alla Cyber Weeek per te subito uno sconto del 30% sul prezzo di listino che conferma l’ottimo rapporto qualità/prezzo di questo prodotto.

Sei pronto per godere della massima sicurezza? Per chi non lo conoscesse, LastPass è un password manager del tutto rinomato e scelto dalla maggior parte degli utenti grazie ai suoi vantaggi. Per andare incontro alle violazioni delle password vulnerabili, al giorno d’oggi è indispensabile avere a portata di click un password manager come LastPass.

Solamente per poco tempo e, dunque, grazie alla promozione della Cyber Week, LastPass ti dà l’opportunità di risparmiare il 30% sui piani Premium, Families e Team. Per poter accedere alle funzionalità di LastPass è anche disponibile un piano free con uno spazio di archiviazione di 50 MB che consente di archiviare in sicurezza le proprie password.

LastPass è la soluzione più adatta a te se vuoi proteggere ogni account con un unico e semplice accesso!

Vuoi avere protezione elevatissima con una crittografia d’avanguardia, certificazioni di sicurezza internazionali e non solo? Con LastPass hai l’opportunità di proteggerti dal web oscuro dato che mette al sicuro i tuoi dati personali e ti avvisa quando risultano compromessi.

Ecco perchè oggi il nostro consiglio è quello di procedere con l’acquisto del password manager LastPass. Quest’ultimo, infatti, ti consente di avere a portata di click un fuoriclasse nella gestione delle password risparmiando una grande somma di denaro.

Approfitta della promozione del 30% sui piani Premium, Families e Team: non ti resta che scegliere quello che più soddisfa le tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.