Cyberattacchi, robot e IA: cosa ne pensano i dipendenti delle grandi aziende?

Uno studio di Kaspersky ha trattato temi spinosi come cyberattacchi, robot e IA nel contesto aziendale, il tutto attraverso una serie di domande poste ai dipendenti di diverse aziende.

La sempre più massiccia automazione e l’automazione dei processi attraverso l’intelligenza artificiale infatti, viene affrontata da una parte con curiosità dall’altra con timori, più o meno fondati, da parte dei lavoratori.

Secondo la ricerca risulta che in Italia, l’82% ritiene che in caso di cyberattacco, un sistema gestito da robot e/o IA richieda più giorni per un recupero completo.

Le domande poste poi, hanno offerto altri dati interessanti. Per esempio, secondo il 66% di intervistati che i robot possano aumentare l’efficienza produttiva, ma solo con la supervisione dell’uomo.

Solo il 25% dei dipendenti invece, si sente pronto ad affidare nella sua totalità un processo produttivo a robot o sistemi automatizzati simili.

Cyberattacchi, robot e IA? Via libera dai dipendenti ma con chiare precauzioni

Al di là dei dati più o meno interessanti, risulta chiaro come la sicurezza informatica resti un punto nevralgico nelle aziende, anche con l’introduzione di nuove tecnologie.

Affidarsi ad adeguate precauzioni dunque, risulta utile tanto a livello di impresa quanto nella vita quotidiana. Scegliere una soluzione come Kaspersky Total Security dunque, può essere di vitale importanza in qualunque contesto.

Stiamo infatti parlando di una suite di protezione digitale avanzata, costituita da diversi strumenti molto utili. Il classico antivirus, con scansione e rilevamento di malware e simili viene in questo caso affiancato anche da:

sistema anti-phishing ;

; VPN intelligente ;

; blocco annunci ;

; protezione webcam ;

; password manager.

e tanti altre utility che, sia a lavoro che entro le mura domestiche, si rivelano molto utili in ottica sicurezza e privacy.

Non solo: Kaspersky Total Security è in grado di funzionare sia in ambito PC desktop (Windows o macOS) tanto su dispositivi mobile (siano essi Android o iOS).

A rendere ancora più interessante questo pacchetto è l’attuale promozione che lo riguarda. Si parla infatti di uno sconto del 46%: ciò consente di ottenere tutta la sicurezza offerta da Kaspersky Total Security per appena 31,99 euro.

