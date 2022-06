CyberGhost compie gli anni: 84% di sconto sul piano triennale

I provider che offrono servizi relativi alle Virtual Private Network sono molti. Pochi però possono garantire standard di sicurezza elevati, totale anonimato durante la navigazione e prestazioni degne di tale nome.

Affidandosi a strumenti gratuiti o economici, spesso ci si ritrova tra le mani delle VPN molto lente o, ancora peggio, che non offrono adeguate garanzie rispetto ad intromissioni di terze parti.

In un contesto di questo tipo dunque, scegliere la piattaforma adatta è tanto difficile quanto importante. CyberGhost, forte di esperienza e credibilità maturata con gli anni, incarna tutte le suddette qualità legate alle VPN.

La nota piattaforma, tra le altre cose, festeggia in questi giorni i 17 anni di attività con un’offerta a dir poco interessante, visto lo sconto rispetto all’ abbonamento triennale al proprio servizio.

CyberGhost: la nota VPN compie 17 anni

Grazie al numero e alla qualità dei server, CyberGhost è la soluzione ideale per chi ama lo streaming. Sotto questo punto di vista, tale VPN è testata appositamente per dare il meglio di sé con Netflix, Hulu, YouTube e altri servizi simili.

Lato sicurezza invece, meritano una citazione le severe politiche adottate dalla stessa piattaforma: attraverso la rigorosa politica no-log, gli utenti non sono tracciati in alcun modo.

Va poi tenuto conto della flessibilità: questa VPN infatti, attraverso un singolo account, può proteggere fino a 7 dispositivi in contemporanea. Il tutto attraverso app ideate per sistemi operativi come Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

La compatibilità con i protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard oltre all’ampio utilizzo di crittografia AES a 256 bit rendono CyberGhost molto sicura rispetto a potenziali intromissioni esterne. Infine, va tenuto conto dell’ottima assistenza attiva a qualunque ora del giorno.

In virtù del compleanno di tale servizio, CyberGhost ha poi deciso di proporre un’offerta imperdibile. Non stiamo solo parlando dell’ 84% di sconto sull’abbonamento triennale, ma anche dei 3 mesi gratis offerti ai nuovi iscritti che optano per questa soluzione.

