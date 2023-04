CyberGhost, crittografia e velocità TOP: la scelta ideale per la privacy

Le Virtual Private Network sono ormai divenute uno strumento adottato da chiunque navighi online.

I vantaggi sono molteplici e spaziano dal risparmio di denaro fino a tutto l’aspetto legato all’accesso a contenuti non accessibili da determinati territori. Ciò che fa davvero la differenza in questo ambito, è la sicurezza e le prestazioni.

Un provider che offre questi due vantaggi, permette di sfruttare al meglio la VPN in qualunque tipo di contesto. Nonostante ciò, non bisogna dare tali requisiti per scontati: le soluzioni gratuite, infatti, sotto questo punto di vista si dimostrano spesso inadeguate.

Velocità ridotte e sistemi di protezione che fanno acqua da tutte le parti, sono dei limiti concreti di molte VPN gratuite.

Crittografia, velocità e tanto altro: perché scegliere CyberGhost

Quale servizio scegliere per ottenere sicurezza e performance degne di tale nome?

CyberGhost è una VPN che spicca per entrambi gli aspetti. Lato privacy e anonimato online, per esempio, non teme rivali nel settore.

Non per niente, la sede del provider è in Romania, nazione nota per le sue leggi in materia di privacy (e che non partecipa alla controversa 5/9/14-Eyes Alliance).

Di fatto, la VPN in questione attua una delle più rigide politiche No-Log tra la numerosa concorrenza. Ciò, abbinato a un sistema di crittografia AES a 256 bit offre garanzie concrete lato sicurezza e riservatezza.

Con i server sparsi in più di 100 località e con più di 90 paesi coinvolti, l’infrastruttura proposta da CyberGhost consente di avere a che fare con una VPN performante, ideale anche per la fruizione di contenuti streaming.

Con un singolo account infine, è possibile proteggere fino a 7 dispositivi, coinvolgendo piattaforme come:

Windows

Linux

macOS

Android

iPhone

Android TV

Amazon Fire TV

Apple TV

E per quanto riguarda i prezzi?

Con l’attuale promozione, CyberGhost è considerabile anche come un servizio conveniente.

Si parla di uno sconto dell’82% sul piano biennale a cui il provider aggiunge 2 mesi aggiuntivi gratis di servizio.

