CyberGhost: la difesa vincente per la privacy digitale (83% di sconto)

In occasione degli Europei di calcio, il fornitore di VPN CyberGhost ha lanciato una nuova promozione sul piano di due anni: 83% di sconto + 4 mesi extra gratis, con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni. L’offerta è valida per un periodo limitato di tempo.

Con CyberGhost ci si assicura un servizio VPN sicuro e veloce, nonché compatibile sui principali dispositivi oggi in uso. Inoltre, grazie all’ultima promo disponibile sul sito ufficiale, vanta un eccellente rapporto qualità-prezzo (2,03 euro al mese per 24 mesi).

CyberGhost VPN: il piano di due anni in offerta a 2,03 euro al mese

La VPN di CyberGhost consente di nascondere l’attività svolta sul web agli occhi del proprio provider di rete, hacker, inserzionisti e governo. Ciò è reso possibile dal sistema di crittografia impiegato per nascondere traffico online e indirizzo IP, indipendentemente da ciò che si sta facendo: guardando un film in streaming, navigando sui social, effettuando acquisti online e giocando con i propri amici.

A proposito dell’attività di gaming, CyberGhost offre una delle VPN più veloci sul mercato, grazie alla quale è possibile godere della migliore esperienza possibile quando si gioca, si guarda lo sport in diretta o si scaricano file di grandi dimensioni. A tutto questo si somma poi la politica no log, con il fornitore di VPN che non monitora né condivide o vende i dati personali degli utenti.

Il piano di due anni di CyberGhost VPN è in offerta a 2,03 euro al mese per effetto dell’83% di sconto, a cui si aggiungono 4 mesi extra di servizio in regalo. E qualora il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, si può fare affidamento sulla garanzia di rimborso di 45 giorni.