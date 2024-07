CyberGhost: ricevi 4 mesi gratis extra con la nuova offerta

CyberGhost, uno dei punti di riferimento nel settore VPN, ha lanciato una nuova offerta: 83% di sconto sul piano di 24 mesi, a cui si aggiungono 4 mesi extra in regalo. La promozione include inoltre la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni: ciò significa che qualora il servizio non soddisfi le proprie aspettative, si può richiedere il rimborso entro 45 giorni dalla data di acquisto.

CyberGhost VPN aiuta gli utenti a nascondere la propria attività sul web, celando l’indirizzo IP indipendentemente dall’utilizzo che se ne fa (streaming, acquisti, gaming, scambio di torrent, operazioni bancarie o navigazione online).

CyberGhost VPN in offerta a 2,03 euro al mese

Sono diverse le caratteristiche chiave di CyberGhost VPN. Tra le più importanti si annovera la politica no-log seguita dall’azienda: nessun dato degli utenti viene condiviso o venduto, a differenza invece di quanto accade spesso e volentieri con altri servizi VPN, in particolare quelli gratuiti.

Un altro punto di forza della VPN di CyberGhost è la crittografia AES a 256 bit, al momento la migliore del settore. Tale sistema è impiegato dal fornitore VPN per tenere nascosto il traffico Internet dei suoi utenti, così da impedire a chiunque di poter curiosare le attività web svolte.

Un ulteriore elemento importante è la velocità di connessione, di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Questo, aggiunto alle funzionalità descritte qui sopra, fa sì che sia considerata una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo.

In queste ore il piano di due anni di CyberGhost è in offerta a 2,03 euro al mese, per effetto del maxi sconto dell’83%. In più, tutti gli utenti che beneficeranno della promo avranno diritto a quattro mesi extra di servizio in regalo.