CyberGhost VPN in offerta a 2 euro al mese + 4 mesi gratis

L’estate è uno dei periodi più delicati per la propria sicurezza e privacy online. Tra vacanze all’estero, attese interminabili in aeroporto mentre si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica, e disattenzioni varie, si corre il serio pericolo di servire su un piatto d’argento i propri dati ai cybercriminali. Uno degli strumenti più efficaci per difendersi da questi rischi è il servizio di rete virtuale privata (VPN), grazie al quale si può navigare in completo anonimato simulando perfino una connessione da un altro Paese.

Tra le migliori VPN in circolazione segnaliamo CyberGhost, che nelle ultime ore ha lanciato una nuova promozione: il piano di due anni è in offerta a 2,03 euro al mese, per effetto dell’83% di sconto, a cui si aggiungono 4 mesi extra di servizio in regalo più una garanzia di rimborso di 45 giorni.

CyberGhost VPN sconta il piano di 2 anni dell’83%

Un servizio VPN come quello proposto da CyberGhost aiuta a nascondere la propria attività su Internet, rendendola invisibile agli occhi di provider di rete, hacker e inserzionisti. Questo a prescindere dall’attività che si sta compiendo: gaming, acquisti online, operazioni bancarie, scambio di torrent, streaming oppure una banale navigazione in rete o sui social.

La protezione di CyberGhost è valida su un massimo di 7 dispositivi in contemporanea con un unico abbonamento. Le piattaforme compatibili sono Windows, macOS, iOS, Android, Linux, router, console di gioco, Smart TV e Amazon Fire TV Stick.

Tra le altre cose, vengono assicurate una velocità elevata, una rigida politica no-log, una potente crittografia e una flotta di server enorme. A tutto questo si aggiungono infine un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette e la garanzia di rimborso della durata di 45 giorni.

Con l’ultima offerta in corso sul sito ufficiale è possibile sottoscrivere il piano di 2 anni di CyberGhost VPN a soli 2,03 euro al mese. In più, si ricevono quattro mesi extra di servizio in regalo.