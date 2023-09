CyberGhost: VPN in offerta limitata a 2,19 euro al mese

CyberGhost è un servizio VPN in grado di proteggere fino a 7 dispositivi in contemporanea, grazie a una compatibilità pressoché totale per dispositivi Apple, Android, PC Windows, Fire TV e Linux. Gli utenti che scelgono CyberGhost hanno inoltre a disposizione una selezione di oltre 9.200 server VPN da 91 Paesi, così da bypassare qualunque blocco geografico. Non manca nemmeno la funzione di monitoraggio ID Guard, attraverso cui si ricevono segnalazioni in tempo reale riguardo a eventuali violazioni di dati relativi a email e/o password.

Con l’ultima offerta a tempo limitato di CyberGhost puoi attivare il piano di 2 anni a soli 2,19 euro al mese, sfruttando il maxi sconto pari all’82%. E se non sei soddisfatto del servizio, hai tempo fino a 45 giorni dall’acquisto per richiedere il rimborso completo.

CyberGhost VPN in sconto dell’82% per 2 anni (+ 2 mesi extra gratis)

L’offerta di CyberGhost non prevede solo uno sconto esagerato superiore all’80%, ma mette sul piatto anche 2 mesi extra completamente gratuiti. La spesa complessiva per i primi 26 mesi dunque sarà di appena 56,94 euro. Al momento del rinnovo sei libero di scegliere se proseguire, con un addebito di 56,94 euro ogni anno, oppure di disdire il contratto senza alcun costo aggiuntivo.

Tutti i piani a pagamento di CyberGhost includono una politica No Log 100% (confermata da un controllo indipendente) e un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Puoi inoltre pagare sia con la carta di credito o di debito sia con il credito residuo del tuo conto PayPal.

Cogli al volo l’ultima offerta di CyberGhost VPN per attivare uno dei servizi dal miglior rapporto qualità-prezzo disponibili in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.