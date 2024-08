CyberGhost VPN: naviga in completo anonimato a soli 2,19 euro al mese

È arrivata l’ultima offerta estiva di CyberGhost VPN. La promozione in corso prevede un maxi sconto dell’82% sul piano di due anni, con in più due mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso della durata di 45 giorni.

Il servizio VPN di CyberGhost non si distingue soltanto per la velocità dei server VPN, ma anche per l’ottimo rapporto qualità-prezzo in virtù delle numerose funzioni per la sicurezza e privacy include nel piano. In estrema sintesi, si tratta di un servizio ideale per quanti vogliono provare una VPN premium per la prima volta senza rinunciare a nulla.

CyberGhost VPN: il piano di due anni in sconto dell’82%

Nel corso degli anni CyberGhost ha ampliato la sua platea di utenti garantendo velocità di connessione sorprendenti, se paragonate alle performance dei servizi concorrenti. E ancora oggi la musica è sempre la stessa, con un evidente vantaggio conservato rispetto alle altre aziende che offrono un servizio di rete virtuale privata.

C’è però anche dell’altro. A partire dall’utilizzo del sistema di crittografia più potente al mondo. Si parla della crittografia AES a 256 bit, ritenuta dagli addetti ai lavori come la migliore del settore.

Sempre sul fronte della privacy si segnala la politica no-log seguita dall’azienda, altro punto a favore di CyberGhost VPN. Seguire una politica no-log significa non monitorare, né condividere né tantomeno vendere i dati delle persone che scelgono di utilizzare il servizio VPN.

Grazie all’ultima offerta in corso, è possibile attivare il piano di due anni di CyberGhost VPN in offerta a 2,19 euro al mese per 24 mesi, con in più 2 mesi extra gratis e una garanzia di rimborso di 45 giorni.