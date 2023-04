Cyberghost VPN, naviga senza rischi pagando solo 2 euro al mese

Nel mondo di oggi, scegliere una protezione software affidabile non è solo una decisione intelligente, è un imperativo per navigare senza rischi.

Con un’abbondanza di criminali informatici e entità commerciali che monitorano la tua attività online, la navigazione sicura è un must.

CyberGhost VPN è la soluzione ottimale per salvaguardare i tuoi dati sensibili da tracker e hacker.

Utilizzando una combinazione di protocolli all’avanguardia, split tunneling e kill switch, questo robusto provider ha la capacità di trasformare la tua attività online facilmente tracciabile in un’esperienza completamente anonima.

Il segreto del provider risiede nella sua crittografia AES a 256 bit di livello militare, che crea un tunnel impenetrabile che protegge la tua navigazione da occhi indiscreti.

Questa soluzione è indispensabile in quanto garantisce che gli utenti non navighino inavvertitamente sul web senza protezione.

In caso di interruzione della connessione, la funzione funge da avviso per riattivare il servizio VPN per una sicurezza continua.

Naviga senza rischi con CyberGhost VPN

CyberGhost VPN non solo ti protegge dai pericoli online, ma dà anche la priorità alla tua privacy. È orgoglioso di non far parte della 5/9/14-Eyes Alliance, che è associata alla sorveglianza.

Con questo in mente, i tuoi dati non saranno mai divulgati a nessuna agenzia, sia essa governativa o parte del tuo fornitore di servizi Internet. Insomma, navighi senza rischi.

La politica No-Log del servizio viene rigorosamente applicata per garantire che la tua attività online non venga tracciata in alcun modo.

Garantisce di non conservare il tuo indirizzo IP, cronologia di navigazione, siti Web a cui accedi, durata della sessione, utilizzo della larghezza di banda o collegamenti ai server.

Con una licenza per più dispositivi, puoi salvaguardarne sette contemporaneamente. La sua applicazione può essere installata su vari sistemi operativi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Linux, nonché su router, smart TV e console di gioco.

Abbonati a CyberGhost VPN per soli 2,11 euro al mese cliccando sul link sottostante:

Lo sconto è dell’82% sul piano di abbonamento biennale. Potrai approfittare di una larghezza di banda senza limiti, che ti consentirà l’accesso rapido ai siti Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.